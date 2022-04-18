МегаФон объединит два видеосервиса для удобства пользователей

Ранее сервис START давал возможность зрителям смотреть премьеры новинок фильмов и сериалов своего производства, а Мегафон ТВ был сервисом, в котором можно было смотреть кино, сериалы и телеканалы. После появления единого сервиса на онлайн-кинотеатре START для подписчиков, как и прежде, будут выходить премьеры фильмов, запустится вещание широкого пакета телеканалов, а еще сильно возрастет число зарубежных кинокартин.