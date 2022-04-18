МегаФон объединит два видеосервиса для удобства пользователей

МегаФон объединит два видеосервиса для удобства пользователей
МегаФон объединит два видеосервиса для удобства пользователей
Сегодня, 10:27ОбществоФото: Shutterstock
START и Мегафон ТВ станут единым сервисом для просмотра кино, сериалов и телеканалов. Это делается для удобства пользователей.

МегаФон сделает из двух видеосервисов один для удобства зрителей из Свердловской области. Речь идет об объединении онлайн-кинотеатром START и Мегафон ТВ. Единый ресурс начнет работу в мае.

Ранее сервис START давал возможность зрителям смотреть премьеры новинок фильмов и сериалов своего производства, а Мегафон ТВ был сервисом, в котором можно было смотреть кино, сериалы и телеканалы. После появления единого сервиса на онлайн-кинотеатре START для подписчиков, как и прежде, будут выходить премьеры фильмов, запустится вещание широкого пакета телеканалов, а еще сильно возрастет число зарубежных кинокартин.

В нынешнем году сервис предложит пользователям свыше 24 премьер российского производства: это новые сезоны сериалов «Медиатор», «ИП Пирогова» и другие. А также пользующиеся спросом кинокартины от российских и иностранных режиссеров. В том числе мультфильмы для детей.

При этом МегаФон ТВ будет поддерживаться для пользователей на протяжении всего года, а нынешним зрителям предложат выгодные условия для перехода на START.

киносериал
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