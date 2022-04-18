Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится в мае. Это произойдет при наступлении регулярных плюсовых температур, в апреле этого, вероятно, не произойдет.
Напомним, что по правилам отопление отключают, когда температура +8 градусов за окном держится более пять дней. Завершается сезон подачи тепла подписанием мэром специального постановления. Обычно это происходит 15 мая, но бывает и позже.
А 17 мая состоится первый этап гидравлических испытаний систем теплоснабжения. В этом году данная процедура пройдет в четыре этапа. При этом воду у потребителей отключать не будут.