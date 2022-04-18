Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится в мае

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится в мае
Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится в мае
Сегодня, 16:33ОбществоФото: pixabay.com
Жителям Екатеринбурга отключат батареи в мае с наступлением стабильных плюсовых температур.

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится в мае. Это произойдет при наступлении регулярных плюсовых температур, в апреле этого, вероятно, не произойдет.

Напомним, что по правилам отопление отключают, когда температура +8 градусов за окном держится более пять дней. Завершается сезон подачи тепла подписанием мэром специального постановления. Обычно это происходит 15 мая, но бывает и позже.

А 17 мая состоится первый этап гидравлических испытаний систем теплоснабжения. В этом году данная процедура пройдет в четыре этапа. При этом воду у потребителей отключать не будут.

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