Петр Белый заявил о важности стимуляции разработок отечественных лекарств

Председатель совета директоров фармацевтической компании “Промомед” Петр Белый выступил на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности Совета Федерации. Спикер подчеркнул, что страна располагает запасом лекарств на целый год, поэтому дефицита можно не опасаться.

Как сообщает newizv.ru, в рамках своего выступления Петр Белый озвучил предложение стимулировать разработки в РФ оригинальных лекарственных препаратов с аналогичной терапевтической направленностью – next in class, чтобы заменить ими иностранные лекарства и обнулить принудительные патенты на них. Помимо этого, Петр Белый вынес на обсуждение плюсы и риски лицензирования на принудительных условиях, рассказал о нюансах работающей сейчас в России системы регистрации лекарственных средств и защиты интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли. Председатель совета директоров фармкомпании “Промомед” считает, что на данный момент ряд подходов к регуляторным отношениям в этой отрасли нуждается в кардинальном пересмотре. В числе прочего он поднял вопрос об изменении подхода к экспертизе патентных заявок на изобретения, предлагая расширить объем охраны от конкретной формулы лекарства до ее вариабельности. Таким образом, он призывает обеспечить защиту не конкретной формулы, а всего подвида. Данная практика сейчас успешно реализуется в США и государствах Европы, а в нашей стране она способна дать изобретателям лекарств гарантии возврата инвестиций и возможность продвижения более перспективного препарата на отечественном рынке. Наиболее весомый и важный инструмент, гарантирующий лекарственную независимость и безопасность России, по словам председателя совета директоров компании “Промомед” Петра Белого, – построение системы правовой охраны большого объема для отечественных оригинальных препаратов. Петр Белый обращает внимание на ряд сложностей защиты интеллектуальной собственности при разработке российскими фармкомпаниями оригинальных молекул. Он привел ряд примеров из российской и зарубежной практики, которые продемонстрировали принципиальные отличия подхода к возможному объему патентной охраны. Инициативу о перестройке работы российских патентных органов, работающих с фармацевтическими компаниями, одобрила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко. В ответ на предложение председателя совета директоров группы компаний “Промомед” она заявила о необходимости “консультировать и помогать, а не ограничивать”. Председатель Совфеда поручила сенаторам заняться разработкой конкретных мер, которые помогут модернизировать работу российского патентного ведомства. По итогам заседания будет составлен документ, в который включат рекомендации в адрес правительства России, федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

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