Полиция начала проверку действий юных вымогателей в Тагиле

Отдел полиции № 17 организовал проверку действий группы подростков, вымогавших деньги на Вагонке в Нижнем Тагиле. Несовершеннолетние уже привлекались к ответственности и состояли на учете в отделении ПДН.

После публикации редакции TagilCity.ru о трех подростках, вымогавших деньги у прохожих на Вагонке, местный отдел полиции начал проверку. Ваша информация зарегистрирована в 17-м отделе полиции и будет отработана, после проверки в отношении этих подростков будет принято решение, рассказала редакции TagilCity.ru начальник отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева. С ее слов, личность мальчиков уже установлена — ранее несовершеннолетние состояли на учете в тагильской инспекции ПДН. Напомним, 12 и 13 апреля мальчики просили деньги на ул. Окунева и Юности в Нижнем Тагиле, а на замечание одного из прохожих они бросили ему в лицо снегом. В комментариях к посту об инциденте в сообществе TagilCity.ru во ВКонтакте тагильчане сообщили и о других случаях действий данных мальчиков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter