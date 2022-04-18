Полиция начала проверку действий юных вымогателей в Тагиле

Полиция начала проверку действий юных вымогателей в Тагиле
Полиция начала проверку действий юных вымогателей в Тагиле
Сегодня, 19:16ОбществоФото: 1MI
Отдел полиции № 17 организовал проверку действий группы подростков, вымогавших деньги на Вагонке в Нижнем Тагиле. Несовершеннолетние уже привлекались к ответственности и состояли на учете в отделении ПДН.

После публикации редакции TagilCity.ru о трех подростках, вымогавших деньги у прохожих на Вагонке, местный отдел полиции начал проверку.

Ваша информация зарегистрирована в 17-м отделе полиции и будет отработана, после проверки в отношении этих подростков будет принято решение, рассказала редакции TagilCity.ru начальник отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева.

С ее слов, личность мальчиков уже установлена — ранее несовершеннолетние состояли на учете в тагильской инспекции ПДН.

Напомним, 12 и 13 апреля мальчики просили деньги на ул. Окунева и Юности в Нижнем Тагиле, а на замечание одного из прохожих они бросили ему в лицо снегом. В комментариях к посту об инциденте в сообществе TagilCity.ru во ВКонтакте тагильчане сообщили и о других случаях действий данных мальчиков.

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