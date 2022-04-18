Пожилой свердловчанке военные РФ помогли бежать с Украины

Через пять часов женщина приехала в Россию. Еще 12 часов она простояла на таможне. После пересечения границы, бабушка и внук поехали до Армянска, там она дождалась сына, который дальше довез их до Екатеринбурга. В общей сложности на дорогу потребовалось шесть дней – семья останавливалась в отелях для сна.