Пожилой свердловчанке военные РФ помогли бежать с Украины

Пожилой свердловчанке с внуком военные РФ помогли бежать из Херсонской области обратно в Россию. Военные сопровождали ее машину к границе с Россией на своей военной технике.
По данным издания URA.RU, женщина подъехала к солдатам и просила, как вернуться в Россию. Они сказали приехать к ним через 30 минут. После этого они сопроводили женщину и заправили ее автомобиль бензином.
Через пять часов женщина приехала в Россию. Еще 12 часов она простояла на таможне. После пересечения границы, бабушка и внук поехали до Армянска, там она дождалась сына, который дальше довез их до Екатеринбурга. В общей сложности на дорогу потребовалось шесть дней – семья останавливалась в отелях для сна.
Солдаты не рассказали из какой они части, сославшись на военную тайну. В знак благодарности женщина подарила им замороженное мясо.