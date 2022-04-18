Пожилой свердловчанке военные РФ помогли бежать с Украины

Пожилой свердловчанке военные РФ помогли бежать с Украины
Пожилой свердловчанке военные РФ помогли бежать с Украины
Сегодня, 16:49ОбществоФото: pixabay.com
Жительница Екатеринбурга вместе с сыном и внуков доехала до России в сопровождении военных.

Пожилой свердловчанке с внуком военные РФ помогли бежать из Херсонской области обратно в Россию. Военные сопровождали ее машину к границе с Россией на своей военной технике.

По данным издания URA.RU, женщина подъехала к солдатам и просила, как вернуться в Россию. Они сказали приехать к ним через 30 минут. После этого они сопроводили женщину и заправили ее автомобиль бензином.

Через пять часов женщина приехала в Россию. Еще 12 часов она простояла на таможне. После пересечения границы, бабушка и внук поехали до Армянска, там она дождалась сына, который дальше довез их до Екатеринбурга. В общей сложности на дорогу потребовалось шесть дней – семья останавливалась в отелях для сна.

Солдаты не рассказали из какой они части, сославшись на военную тайну. В знак благодарности женщина подарила им замороженное мясо.

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Операция на УкраинеЕкатеринбург
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