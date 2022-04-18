Тагильчане сообщили о новых случаях вымогательства денег на Вагонке

Трое подростков, кинувших снегом в лицо пожилому мужчину, были замешаны в нескольких случаях вымогательства или попрошайничества денег на Вагонке в Тагиле.

С подобной просьбой школьники подошли к тагильчанке с коляской, но та отказала, предложив купить им еду и напитки, однако мальчиков интересовали именно деньги. При этом хамства или агрессии молодая мама с их стороны не заметила: «Разошлись мирно», — говорит она. Другие местные жители настаивают на обратном: данная банда напала на школьника возле ТРЦ «Россия» и несколько раз совершала правонарушения. Вечно у России «трутся», выпрашивают деньги и сигареты, или же просят людей, чтобы они купили им продукты. Очень наглые и противные, притворяются инвалидами или же просто говорят, что у них родители пьют, а им очень хочется есть. Ни раз выгоняли из Fix Price и «Монетки» за воровство. Ни раз получали от людей на улице за своё наглое поведение, но как об стенку горох, написала женщина в комментариях к посту TagilCity.ru во ВКонтакте. А в продуктовом магазине «Монетка» на улице «Дзержинского» мальчики из-за отказа сотрудницы стали ее шантажировать: Когда касир прогнала их, то они с угрозой ей дали понять, что знают, где её сын живёт. И пусть он ходит и оборачивается,написала обращение школьников к продавщице Ирина. Обращаются с просьбами мальчики чаще к пенсионерам и женщинам, хотя неоднократно подходили и к мужчинам, о чем свидетельствуют слова нескольких местных жителей. Напомним, 12 и 13 апреля школьники просили деньги у пожилого мужчины, а на замечание бросили ему в лицо снегом. Правоохранительные органы после публикации TagilCity.ru начали проверку. Со слов начальника тагильского отделения ПДН, личность юных тагильчан уже установлена. Полиция начала проверку действий юных вымогателей в Тагиле

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