Проверить «Яндекс.Еду» после утечки данных потребовал свердловский депутат Госдумы

Напомним, данные более тысячи пользователей «Яндекс.Еда» из Нижнего Тагила были обнародованы в сети. Появилась специальная карта, на которой отмечались адреса, номера телефонов и имена клиентов. У некоторых были раскрыты даже номера квартир. Кроме того, отображалась сумма, потраченная за последние шесть месяцев.