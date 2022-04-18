Проверить «Яндекс.Еду» после утечки данных потребовал свердловский депутат Госдумы

Проверить «Яндекс.Еду» после утечки данных потребовал свердловский депутат Госдумы
Проверить «Яндекс.Еду» после утечки данных потребовал свердловский депутат Госдумы
Сегодня, 08:14ОбществоФото: 1MI
Проверить сервис доставки «Яндекс.Еда» после утечки информации о пользователях попросил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Он направил обращение в прокуратуру Москвы и Роскомнадзор.

Формальными извинениями тут не отделаться. Потребители должны понимать, можно ли сервису доверять впредь, заявил депутат.

В ответе на его обращение сказано, что так как прокуратурой не было предпринято решений, прокурору Москвы поручено начать проверку.

Напомним, данные более тысячи пользователей «Яндекс.Еда» из Нижнего Тагила были обнародованы в сети. Появилась специальная карта, на которой отмечались адреса, номера телефонов и имена клиентов. У некоторых были раскрыты даже номера квартир. Кроме того, отображалась сумма, потраченная за последние шесть месяцев.

проверкапрокуратураАндрей Альшевских
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы