Проверить «Яндекс.Еду» после утечки данных потребовал свердловский депутат Госдумы

Он направил обращение в прокуратуру Москвы и Роскомнадзор.
Формальными извинениями тут не отделаться. Потребители должны понимать, можно ли сервису доверять впредь, заявил депутат.
В ответе на его обращение сказано, что так как прокуратурой не было предпринято решений, прокурору Москвы поручено начать проверку.
Напомним, данные более тысячи пользователей «Яндекс.Еда» из Нижнего Тагила были обнародованы в сети. Появилась специальная карта, на которой отмечались адреса, номера телефонов и имена клиентов. У некоторых были раскрыты даже номера квартир. Кроме того, отображалась сумма, потраченная за последние шесть месяцев.