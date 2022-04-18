Работы по установке стелы на Привокзальной площади начнутся на этой неделе

На этой неделе компания «Тагилдорстрой», которая получила госконтракт на 59,9 млн рублей, приступит к подготовке местности под стелу. Сначала специалисты выполнят геодезические изыскания, затем перейдут к буровым работам под сваи для фундамента будущей конструкции.
Каркас под 17-метровый монумент начнут собирать в июне, в настоящее время подрядчик заказал все необходимые для стелы материалы, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев:
Гранитные панели для стелы изготавливает компания из Челябинска, где есть гранитное месторождение. Также внесена предоплата за многослойное матовое стекло триплекс, заключен договор с литейным производителем, который будет изготавливать алюминиевые барельефы.
Напомним, что стела «Город трудовой доблести» будет выполнена из гранита и матового стекла, а в основании конструкции и на пилонах установят литые барельефы с изображением тагильчан, совершивших трудовой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Также монумент украсят герб, а также табличка с указом президента о присвоении городу почетного звания.
Открытие монумента запланировано ко Дню города, который в этом году будут праздновать с 12 по 14 августа.