Работы по установке стелы на Привокзальной площади начнутся на этой неделе

Работы по установке стелы на Привокзальной площади начнутся на этой неделе
Работы по установке стелы на Привокзальной площади начнутся на этой неделе
Сегодня, 13:25ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
С 19 апреля на Привокзальной площади начнется подготовка местности под 17-метровую стелу «Город трудовой доблести».

На этой неделе компания «Тагилдорстрой», которая получила госконтракт на 59,9 млн рублей, приступит к подготовке местности под стелу. Сначала специалисты выполнят геодезические изыскания, затем перейдут к буровым работам под сваи для фундамента будущей конструкции.

Каркас под 17-метровый монумент начнут собирать в июне, в настоящее время подрядчик заказал все необходимые для стелы материалы, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев:

Гранитные панели для стелы изготавливает компания из Челябинска, где есть гранитное месторождение. Также внесена предоплата за многослойное матовое стекло триплекс, заключен договор с литейным производителем, который будет изготавливать алюминиевые барельефы.

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» будет выполнена из гранита и матового стекла, а в основании конструкции и на пилонах установят литые барельефы с изображением тагильчан, совершивших трудовой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Также монумент украсят герб, а также табличка с указом президента о присвоении городу почетного звания.

Эскизный проект

Открытие монумента запланировано ко Дню города, который в этом году будут праздновать с 12 по 14 августа.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПривокзальная площадь
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МУП Тагилдорстройпривокзальная площадьНижний Тагил
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