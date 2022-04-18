Работы по установке стелы на Привокзальной площади начнутся на этой неделе

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» будет выполнена из гранита и матового стекла, а в основании конструкции и на пилонах установят литые барельефы с изображением тагильчан, совершивших трудовой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Также монумент украсят герб, а также табличка с указом президента о присвоении городу почетного звания.