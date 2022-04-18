В одной из престижных школ Екатеринбурга произошел скандал - старшеклассники нелицеприятно выражались в сети, за что четырех человек, по мнению родителей, не допустили до 10 класса.

Родители екатеринбургских школьников заявили об отчислении за комментарии. Речь идет о специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета. Известно, что девятиклассники оставляли нецензурные комментарии про учителей в группе во «ВКонтакте» под названием «Постирония про девятую гимназию». По данным E1.RU, учебный класс уже вынуждены были покинуть четыре ученика. Некоторых из школьников просто не допустили до итоговой аттестации для перехода в 10 класс. Официальная версия – долги учеников по учебе. Родители же уверены, что сделали это только из-за нелицеприятных комментариев в сети. Известно, что ситуацией заинтересовалась прокуратура. Перед ребятами выступили сотрудники прокуратура с лекциями, в которых рассказали об опасности такого поведения в интернете. В частности, они рассказали, что такое хулиганство черевато дальнейшими проблемами в карьере. Они пояснили, что критиковать можно, но переходить в оскорбления точно не стоит.

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