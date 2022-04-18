Семьи пограничников ФСБ получат дополнительные меры поддержки по указу Путина

Соответствующий указ подписал накануне президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в законную силу. Меры поддержки будут распространяться на всех военных ПВ ФСБ России и членов их семей, начиная с 24 февраля 2022 года.
Согласно указу главы государства, в случае ранения или гибели военнослужащего данного подразделения, который защищал границы России на примыкающих к районам проведения спецоперации на Донбассе территориях, в том числе — на границе ЛНР и ДНР, сами пограничники и их семьи получат выплаты. По 3 миллиона рублей те, кто получил ранения. За погибших родных члены семей пограничников получат 5 миллионов.
Напомним, в связи со спецоперацией на Украине, президентом РФ были введены ряд дополнительных выплат военным и их семьям.