Семьи пограничников ФСБ получат дополнительные меры поддержки по указу Путина

Согласно указу главы государства, в случае ранения или гибели военнослужащего данного подразделения, который защищал границы России на примыкающих к районам проведения спецоперации на Донбассе территориях, в том числе — на границе ЛНР и ДНР, сами пограничники и их семьи получат выплаты. По 3 миллиона рублей те, кто получил ранения. За погибших родных члены семей пограничников получат 5 миллионов.