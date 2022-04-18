Семьи пограничников ФСБ получат дополнительные меры поддержки по указу Путина

Семьи пограничников ФСБ получат дополнительные меры поддержки по указу Путина
Семьи пограничников ФСБ получат дополнительные меры поддержки по указу Путина
Сегодня, 21:46ОбществоФото: pixabay
Дополнительные социальные выплаты получат военные пограничники ФСБ и члены их семей. Данные меры поддержки начнут оказывать в нескольких случаях.

Соответствующий указ подписал накануне президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в законную силу. Меры поддержки будут распространяться на всех военных ПВ ФСБ России и членов их семей, начиная с 24 февраля 2022 года.

Согласно указу главы государства, в случае ранения или гибели военнослужащего данного подразделения, который защищал границы России на примыкающих к районам проведения спецоперации на Донбассе территориях, в том числе — на границе ЛНР и ДНР, сами пограничники и их семьи получат выплаты. По 3 миллиона рублей те, кто получил ранения. За погибших родных члены семей пограничников получат 5 миллионов.

Напомним, в связи со спецоперацией на Украине, президентом РФ были введены ряд дополнительных выплат военным и их семьям.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
Владимир Путинуказвоенныевыплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы