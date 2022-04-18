В Перми ПЦБК организовала установку видеокамер для безопасности района Голованово

Как сообщает properm.ru, жители микрорайона с энтузиазмом встретили инициативу ПЦБК по организации системы видеонаблюдения. В апреле планируется установить до 10 камер на главных социально значимых объектах. Видео с них будет выводиться на экран монитора оператора и храниться на специальном сервере.
Гендиректор ГП «ПЦБК» Юрий Марков заявил, что компания заботится о том, чтобы жители Голованова чувствовали себя в безопасности. Он отметил, что разыскивать преступников по камерам получается намного быстрее.
Так, с помощью видеокамер в Голованове поймали вандалов, раскрасивших арт-объект «Хоккейный мяч», и заставили их отмыть композицию. Еще один инцидент произошел вечером на ул. Бенгальской, где неизвестный мужчина забрал у восьмилетней девочки телефон. Спустя четыре дня с помощью видеооборудования преступника удалось отыскать, а телефон вернуть ребенку.
«Вора нашли по камерам видеонаблюдения. Сейчас они современные, хорошо распознают лица. В наше время установка видеокамер — это очень полезное дело», — отметила бабушка девочки.
Также в целях поддержания безопасности жителей Голованова сотрудники ПЦБК, входящие в добровольную народную дружину Орджоникидзевского района, вместе с полицией по вечерам патрулируют улицы микрорайона и проводят профилактические рейды.