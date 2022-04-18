В Перми ПЦБК организовала установку видеокамер для безопасности района Голованово

Так, с помощью видеокамер в Голованове поймали вандалов, раскрасивших арт-объект «Хоккейный мяч», и заставили их отмыть композицию. Еще один инцидент произошел вечером на ул. Бенгальской, где неизвестный мужчина забрал у восьмилетней девочки телефон. Спустя четыре дня с помощью видеооборудования преступника удалось отыскать, а телефон вернуть ребенку.