В Перми ПЦБК организовала установку видеокамер для безопасности района Голованово

В Перми ПЦБК организовала установку видеокамер для безопасности района Голованово
В Перми ПЦБК организовала установку видеокамер для безопасности района Голованово
Сегодня, 14:54ОбществоФото: piqsels.com
В пермском микрорайоне Голованово сотрудники группы предприятий «ПЦБК» помогают в организации системы наружного видеонаблюдения. В первую очередь их устанавливают в общественных местах.

Как сообщает properm.ru, жители микрорайона с энтузиазмом встретили инициативу ПЦБК по организации системы видеонаблюдения. В апреле планируется установить до 10 камер на главных социально значимых объектах. Видео с них будет выводиться на экран монитора оператора и храниться на специальном сервере.

Гендиректор ГП «ПЦБК» Юрий Марков заявил, что компания заботится о том, чтобы жители Голованова чувствовали себя в безопасности. Он отметил, что разыскивать преступников по камерам получается намного быстрее.

Так, с помощью видеокамер в Голованове поймали вандалов, раскрасивших арт-объект «Хоккейный мяч», и заставили их отмыть композицию. Еще один инцидент произошел вечером на ул. Бенгальской, где неизвестный мужчина забрал у восьмилетней девочки телефон. Спустя четыре дня с помощью видеооборудования преступника удалось отыскать, а телефон вернуть ребенку.

«Вора нашли по камерам видеонаблюдения. Сейчас они современные, хорошо распознают лица. В наше время установка видеокамер — это очень полезное дело», — отметила бабушка девочки.

Также в целях поддержания безопасности жителей Голованова сотрудники ПЦБК, входящие в добровольную народную дружину Орджоникидзевского района, вместе с полицией по вечерам патрулируют улицы микрорайона и проводят профилактические рейды.

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