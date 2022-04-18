В России планируют создать новые объекты экотуризма на особо охраняемых территориях

В Сочи завершилось совещание, посвященное вопросам развития экологического туризма в РФ. Мероприятие возглавил зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко. По окончании встречи все присутствующие единогласно отметили, что сейчас стоит делать ставку на развитие экотуризма и участие крупных инвесторов.

Как сообщает newizv.ru, Чернышенко обратил внимание на то, что Россия обладает серьезным потенциалом для процветания экотуризма: наша страна имеет самое большое количество площадей, отведенных под особо охраняемые природные территории, хотя доля экотуризма в общем пространстве национального туристического рынка достигает только 2%. Заместитель председателя российского правительства считает, что в стране должна быть налажена работа по развитию и поддержке национального экотуризма, что включает в себя инвестиции в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Он подчеркивает, что развитие зон отдыха в дальнейшей перспективе нуждается в кардинально новом системном подходе, в частности, переходе на зеленые стандарты при ведении строительных работ. Чернышенко призвал коллег работать над созданием комфортной и современной туристической инфраструктуры. Потребуется организовать работу санаториев, гостиниц, популярных курортов таким образом, чтобы они привлекали как отдыхающих со всей России, так и иностранных гостей. Вице-премьер РФ направил Федеральному агентству по туризму РФ, Министерству природных ресурсов и экологии РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поручение разработать стратегии по созданию новых туристических объектов на особо охраняемых и иных природных зонах, включая и территории Дальнего Востока. В отдельном порядке обсуждались возможности развития горного кластера Сочи. Как стало известно ранее, «Васта Дискавери» и государственная корпорация «Туризм.РФ» заключили договоренность о постройке и запуске курорта «Три вулкана» на Камчатском полуострове. Главным инвестором такой инициативы стала компания Владимира Потанина «Интеррос». В рамках создания новой курортной зоны будет построена гостиница на 1000 номеров, проложено 30 километров горнолыжных трасс, запущено пять подъемников. Курорт станет одним из этапов реализации проекта «Туризм.РФ», в рамках которого масса новых объектов туризма и отдыха появится по всей стране. Так, в Адыгее гостей будет принимать курорт «Лаго-Наки», а в Республике Карелия, Свердловской, Омской и Костромской областях построят десять отелей. По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, концепция бизнес-деятельности компании всегда строилась вокруг инвестиций, которые не только позволяют получать прибыль, а помогают развивать новые направления и создавать современную инфраструктуру, что в итоге способствует повышению жизни населения.

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