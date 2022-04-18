Владелец кафетерия «Дионис» закрыл ИП после смерти постояльца

Владелец кафетерия «Дионис» закрыл ИП после смерти постояльца
Владелец кафетерия «Дионис» закрыл ИП после смерти постояльца
Сегодня, 15:59ОбществоФото: TagilCity.ru
Владелец кафетерия «Дионис» прекратил предпринимательскую деятельность и 17 апреля закрыл свое заведение, где ранее умер человек. В это же время он стал угрожать редакции TagilCity.ru из-за публикации подробностей происшествия.

8 апреля Владлен Рапыгин, который является владельцем кафетерия «Дионис» на Вагонке, ликвидировал юрлицо по собственному желанию. Днем 17 апреля заведение было закрыто.

После публикации новости о смерти человека в его кафетерии, Владлен Рапыгин позвонил в редакцию TagilCity.ru с угрозами в адрес сотрудников.

Если ты, скотина, еще раз, сука, что-то сделаешь, я тебя достану из-под земли. Ты поняла, крыса? Я тебе потом покажу, когда я тебя у подъезда [неразборчиво],кричал мужчина в трубку.

На предупреждение собеседника, что разговоры записываются, предприниматель продолжал высказывать оскорбления.

Согласно открытым данным, Владлен Рапыгин четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение требований к производству, обороту и продаже спиртного. В феврале этого года ему выписали штраф в 250 тысяч рублей за продажу контрафактной водки.

Напомним, 6 апреля из заведения Владлена Рапыгина вынесли тело мужчины, после чего следственный комитет Дзержинского района начал проверку. По версии правоохранителей, предварительная причина смерти тагильчанина — заболевание.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ВагонкакафевладелецНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы