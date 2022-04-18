Владелец кафетерия «Дионис» закрыл ИП после смерти постояльца

Владелец кафетерия «Дионис» прекратил предпринимательскую деятельность и 17 апреля закрыл свое заведение, где ранее умер человек. В это же время он стал угрожать редакции TagilCity.ru из-за публикации подробностей происшествия.

8 апреля Владлен Рапыгин, который является владельцем кафетерия «Дионис» на Вагонке, ликвидировал юрлицо по собственному желанию. Днем 17 апреля заведение было закрыто. После публикации новости о смерти человека в его кафетерии, Владлен Рапыгин позвонил в редакцию TagilCity.ru с угрозами в адрес сотрудников. Если ты, скотина, еще раз, сука, что-то сделаешь, я тебя достану из-под земли. Ты поняла, крыса? Я тебе потом покажу, когда я тебя у подъезда [неразборчиво],кричал мужчина в трубку. На предупреждение собеседника, что разговоры записываются, предприниматель продолжал высказывать оскорбления. Согласно открытым данным, Владлен Рапыгин четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение требований к производству, обороту и продаже спиртного. В феврале этого года ему выписали штраф в 250 тысяч рублей за продажу контрафактной водки. Напомним, 6 апреля из заведения Владлена Рапыгина вынесли тело мужчины, после чего следственный комитет Дзержинского района начал проверку. По версии правоохранителей, предварительная причина смерти тагильчанина — заболевание.

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