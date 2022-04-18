Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями. Планируется, что Машиностроительный завод им. Калинина, который находится в Екатеринбурге, со своими разработками должны помочь в быстром решении вопросов, касающихся импортозамещения в России.