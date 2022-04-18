Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями. Планируется, что Машиностроительный завод им. Калинина, который находится в Екатеринбурге, со своими разработками должны помочь в быстром решении вопросов, касающихся импортозамещения в России.
Данную информацию анонсировал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном.
По данным URA.RU, на заседании обсуждались вопросы работы предприятия по направлению импортозамещения, а его способность к конкуренции.
Владимир Якушев отдельное внимание уделил тому, что предприятие сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ. А еще завод имени Калинина прославлен своими разработками спецназначения. В том числе, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300.
Известно, что ранее полпред организовывал подобную встречу с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным.