28 мая состоится семинар «Арифметика маркетинга для ТОПов» (И.Манн)

На семинаре «Арифметика маркетинга для ТОПов» вы получите:

Наш совет – не стесняйтесь, приходите.

Чем лучше Вы будете знать арифметику маркетинга, тем лучше ону Васбудет.

И Ваш бизнес будет лучше.

Организатор:

Дата проведения:

Место проведения: гостиница Металлург, ул. Металлургов, 4 /Кутузова, 2

Тематика: эффективный маркетинг

Аудитория: топ-менеджеры, акционеры, владельцы фирм,генеральныедиректора.

Много учится.

Образование высшее экономическое (Московский Институт Управления), (кандидатэкономических наук – ВАВТ).

Много работает.

Директор по маркетингу уже более 12 лет. Lucent, Avaya, Alcatel,Арктел, Kopernik Group (ранее ГК «МИАН»).

Более 4-х лет издатель максимально полезной деловой литературы,издательство «Манн, Иванов и Фербер» (с 2007 года издает также книгиСтокгольмской школы экономики).

Партнер консультационной компании «Маркетинг Машина», которая делаетмаркетинг своих клиентов лучше.

Много пишет.

Автор и соавтор: бизнес бестселлеры «Маркетинг на 100%» и «PRна 100%», книги «Маркетинговая машина» и «Маркетинг. А теперьвопросы», руководство «Без бюджета» (самая дорогая книга по маркетингув России).

Ведет блог www.igor-mann.ru

Много выступает.

Ежегодно более 40 зажигательных выступлений (от 20 минутных презентацийдо 8 часовых мастер-классов) – с температурой не ниже точкисозревания слушателей в сторону лучшего маркетингаи клиентоориентированности.

«Фирменные» мастер-классы: «Без бюджета», «Как улучшить маркетингв вашей компании за 8 часов», «Как стать хорошим директоромпо маркетингу», «Client Driven (клиентоориентированность)», «Маркетингдля топов», «Хет-трик».

И за это...

Гуру российского маркетинга (2003г.) – по версии издательства «Питер»

№12 в списке ведущих маркетеров России по версии журнала «Секретфирмы» (январь 2006) – и единственный представитель b2b среди других 30маркетеров

Консультант года (2006, 2008) по версии marketologi.ru

Программа семинара

Что такое маркетинг?

Какое определениемаркетинга правильное?

Что по минимуму яобязательно должен знать о маркетинге из теории? (микро МВА по маркетингувсего в 10 слайдах)

Почему в теории маркетингодно, а на практике – другое?

На что маркетинг долженбыть направлен?

Каковы основные задачимаркетинга в компании?

Маркетинг. «Не работа»

Маркетинговый бюджет.Разница между затратами на маркетинг и инвестициями в него – как посчитатьвозврат на вложенные деньги?

Сколько инвестировать вмаркетинг?

Маркетинговоепланирование. Как правильно планировать?

Какие у маркетинговогопланирования должны быть горизонты?

Бизнесдевелопмент. 5 простых и невероятно эффективных инструментов.

Инструменты

Инструментымаркетинга – что это?

Какправильно выбирать нужный инструмент маркетинга?

Интернетмаркетинг – что нужно моей компании?

Инновации– что делать? Как заставить инновации реально работать?

Клиентоориентированностьили лояльность?

Клиентоориентированностьпросто и эффективно.

Внутренниймаркетинг. Как правильно мотивировать сотрудников.

Эффективность

Измерение эффективности маркетинга

Как определить, что реклама получилась хорошая?

Как проверить эффективность маркетинговой идеи?

Регламент проведения семинара

10.00 – начало

11.00. – 11.15 – кофе-брэйк

13.00. - 13.40. – ланч

15.00. – 15.15. - кофе-брэйк

18.00. – окончание

Стоимость обучения

При условии оплаты с 18 до 27 мая

7 800 руб.

Всем желающим:

При условии оплаты с 18 до 27 мая

14 800 руб.

Контактная информация

(3435) 49-90-60, 49-90-61

пр. Ленина, 21 Б, рекламноеагентство «НИКОМ Реклама»

Менеджер проекта Марина Белякова