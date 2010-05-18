28 мая состоится семинар «Арифметика маркетинга для ТОПов» (И.Манн)
На семинаре вы узнаете ответы на самые распространенные вопросы о маркетинге и маркетерах, получите практические знания по маркетингу, уникальные советы и рекомендации, а так же огромное количество идей по развитию бизнеса, применив хотя бы одну из которых вы реально сможете повысить продажи!
На семинаре «Арифметика маркетинга для ТОПов» вы получите:
Наш совет – не стесняйтесь, приходите.
Чем лучше Вы будете знать арифметику маркетинга, тем лучше ону Васбудет.
И Ваш бизнес будет лучше.
Организатор:
Дата проведения:
Место проведения: гостиница Металлург, ул. Металлургов, 4 /Кутузова, 2
Тематика: эффективный маркетинг
Аудитория: топ-менеджеры, акционеры, владельцы фирм,генеральныедиректора.
Много учится.
Образование высшее экономическое (Московский Институт Управления), (кандидатэкономических наук – ВАВТ).
Много работает.
Директор по маркетингу уже более 12 лет. Lucent, Avaya, Alcatel,Арктел, Kopernik Group (ранее ГК «МИАН»).
Более 4-х лет издатель максимально полезной деловой литературы,издательство «Манн, Иванов и Фербер» (с 2007 года издает также книгиСтокгольмской школы экономики).
Партнер консультационной компании «Маркетинг Машина», которая делаетмаркетинг своих клиентов лучше.
Много пишет.
Автор и соавтор: бизнес бестселлеры «Маркетинг на 100%» и «PRна 100%», книги «Маркетинговая машина» и «Маркетинг. А теперьвопросы», руководство «Без бюджета» (самая дорогая книга по маркетингув России).
Ведет блог www.igor-mann.ru
Много выступает.
Ежегодно более 40 зажигательных выступлений (от 20 минутных презентацийдо 8 часовых мастер-классов) – с температурой не ниже точкисозревания слушателей в сторону лучшего маркетингаи клиентоориентированности.
«Фирменные» мастер-классы: «Без бюджета», «Как улучшить маркетингв вашей компании за 8 часов», «Как стать хорошим директоромпо маркетингу», «Client Driven (клиентоориентированность)», «Маркетингдля топов», «Хет-трик».
И за это...
Гуру российского маркетинга (2003г.) – по версии издательства «Питер»
№12 в списке ведущих маркетеров России по версии журнала «Секретфирмы» (январь 2006) – и единственный представитель b2b среди других 30маркетеров
Консультант года (2006, 2008) по версии marketologi.ru
Программа семинара
- Что такое маркетинг?
- Какое определениемаркетинга правильное?
- Что по минимуму яобязательно должен знать о маркетинге из теории? (микро МВА по маркетингувсего в 10 слайдах)
- Почему в теории маркетингодно, а на практике – другое?
- На что маркетинг долженбыть направлен?
- Каковы основные задачимаркетинга в компании?
Маркетинг. «Не работа»
- Маркетинговый бюджет.Разница между затратами на маркетинг и инвестициями в него – как посчитатьвозврат на вложенные деньги?
- Сколько инвестировать вмаркетинг?
- Маркетинговоепланирование. Как правильно планировать?
- Какие у маркетинговогопланирования должны быть горизонты?
- Бизнесдевелопмент. 5 простых и невероятно эффективных инструментов.
Инструменты
- Инструментымаркетинга – что это?
- Какправильно выбирать нужный инструмент маркетинга?
- Интернетмаркетинг – что нужно моей компании?
- Инновации– что делать? Как заставить инновации реально работать?
- Клиентоориентированностьили лояльность?
- Клиентоориентированностьпросто и эффективно.
- Внутренниймаркетинг. Как правильно мотивировать сотрудников.
Эффективность
- Измерение эффективности маркетинга
- Как определить, что реклама получилась хорошая?
- Как проверить эффективность маркетинговой идеи?
Регламент проведения семинара
- 10.00 – начало
- 11.00. – 11.15 – кофе-брэйк
- 13.00. - 13.40. – ланч
- 15.00. – 15.15. - кофе-брэйк
- 18.00. – окончание
Стоимость обучения
При условии оплаты с 18 до 27 мая
7 800 руб.
Всем желающим:
При условии оплаты с 18 до 27 мая
14 800 руб.
Контактная информация
(3435) 49-90-60, 49-90-61
пр. Ленина, 21 Б, рекламноеагентство «НИКОМ Реклама»
Менеджер проекта Марина Белякова
Довстречи на интересном и полезном семинаре!