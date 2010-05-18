Аэропорт «Кольцово» намеренно завышал цены

Основанием для возбуждения дела послужило необоснованное увеличение в прошлом году стоимости услуг: по обработке грузов на 20%, доставке пассажиров на 29%, доставке бортпитания на 100%. Это привело к увеличению стоимости обслуживания рейсов в «Кольцово» в среднем более, чем на 15% и отразилось на стоимости авиабилетов. Как пишет «Накануне.ру», уральские антимонопольщики провели анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в результате которого было выявлено, что единственным продавцом таких услуг является ОАО "Аэропорт Кольцово". Таким образом, положение « Кольцово» характеризуется как доминирующее, и арбитражный суд постановил устранить все нарушения.