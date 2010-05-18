«Черный лесоруб» из Черноисточинского приговорен к 3 годам колонии

Так, в марте предприниматели четыре раза выезжали на грузовике в окрестные леса. Там они пилили деревья, разделывали их на дрова и продавали жителям Черноисточинского. Как рассказали в областной прокуратуре, всего они незаконно вырубили 69 деревьев. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. Пригородным судом на основании представленных Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором доказательств вынесен приговор. Один лесоруб, ранее дважды судимый, осужден к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельник приговорен к 3 годам лишения свободы (условно).