Итоги операции «Трактор» подвели тагильские госавтоинспекторы
18 мая 2010, 15:44ОбществоArtem
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Она проводилась в течение двух недель и была призвана снизить число ДТП с участием сельхозтехники.
Проверено 108 единиц, выявлено 23 нарушения. В том числе, 5 человек управляли сельхозтехникой без прав, два тракториста были пьяны. Инспекторы ГИБДД осмотрели 28 тракторов во время 10-ти внеплановых проверок автотранспортных предприятий. Один руководитель привлечен к административной ответственности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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