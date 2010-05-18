Итоги операции «Трактор» подвели тагильские госавтоинспекторы

Проверено 108 единиц, выявлено 23 нарушения. В том числе, 5 человек управляли сельхозтехникой без прав, два тракториста были пьяны. Инспекторы ГИБДД осмотрели 28 тракторов во время 10-ти внеплановых проверок автотранспортных предприятий. Один руководитель привлечен к административной ответственности.