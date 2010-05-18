"Контактный зоопарк" появится в Екатеринбурге
18 мая 2010, 15:12ОбществоArtem
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Первых его живых экспонатов презентуют летом, ими станут американские мини-лошади и маленькие свиньи.
Особенность "контактного зоопарка" в том, что посетители могут самостоятельно "познакомиться" с его обитателями - например, погладить животное. Как отмечает ГородФМ, его открытие приурочено к юбилею зоопарка: в этом году ему исполняется 80 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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