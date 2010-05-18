Любой землянин может придумать позывной для "марсианского" экипажа
18 мая 2010, 15:00ОбществоArtem
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Институт медико-биологических проблем РАН, где в начале июня начнется 520-суточный эксперимент по имитации полета на Марс, объявил конкурс на лучший позывной экипажа первой марсианской наземной экспедиции.
Как пишет ИТАР-ТАСС, любой пользователь сети Интернет до 21 мая может прислать заявку с единственным вариантом своего названия на электронный адрес: pressa@imbp.ru. При выборе позывного должны быть соблюдены только два требования - он должен состоять из одного слова на русском языке и не совпадать с позывными экипажей космических кораблей. Результаты конкурса опубликуют 22 мая. Авторы трех лучших названий будут приглашены на экскурсию в наземный экспериментальный комплекс, где ознакомятся с "марсианским кораблем", центром управления экспериментом, а также с экипажем "марсианского корабля".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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