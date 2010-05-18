Малый бизнес налоговики приглашают на бесплатный семинар
18 мая 2010, 15:27ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Его тема: «Актуальные вопросы налогообложения малого и среднего бизнеса: УСН, ЕНВД, регистрация ККТ».
Бесплатный семинар состоится завтра, 19-го мая в 14 часов в здании инспекции по адресу: Ломоносова, 4. Уточнить информацию можно по телефону 49-59-28.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей