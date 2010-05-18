Популярность YouTube удвоилась за полгода

В мае количество ежедневно воспроизводимых роликов превысило два миллиарда, сообщается в официальном блоге сервиса. Youtube раскрыл это число в записи, приуроченной к празднованию пятилетней годовщины с момента запуска ресурса. Сообщается, что данное количество просмотров вдвое превышает аудиторию трех крупнейших телевизионных каналов США в прайм-тайм..