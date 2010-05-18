Проезд для большегрузных автомобилей всё ещё закрыт
18 мая 2010, 16:16ОбществоArtem
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Как рассказали нам в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД, на 10 дней продлен срок постановления областного правительства.
Им ограничивается движение большегрузного транспорта по региональным трассам общего пользования. Таким образом, проезд для таких автомобилей остаётся ограниченным до 25-го мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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