Просмотр кино в формате 3D не вредит глазам

Врачи, тем не менее, рекомендуют соблюдать несколько правил при просмотре фильмов в 3D. В первую очередь, для этого необходимы специальные стереоскопические очки, которые людям с ослабленным зрением нужно использовать вместе с обычными, отмечает ГородФМ.