Просмотр кино в формате 3D не вредит глазам
18 мая 2010, 15:09ОбществоArtem
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С таким утверждением выступили специалисты из Итальянского общества офтальмологов.
Врачи, тем не менее, рекомендуют соблюдать несколько правил при просмотре фильмов в 3D. В первую очередь, для этого необходимы специальные стереоскопические очки, которые людям с ослабленным зрением нужно использовать вместе с обычными, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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