Пять тагильских музеев смогли бесплатно посетить сегодня все желающие

Это музей природы, музей быта и ремесел, музей истории подносного промысла, музей истории техники «Дом Черепановых» и музей Бондина, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила. А 21 мая, напомню, Нижнетагильский музей изобразительных искусств впервые проведет «Ночь в музее». Тагильчане смогут насладиться шедеврами русской живописи XVIII-начала ХХ веков, а также необычными акциями художников. 21-го мая двери музея искусств будут распахнуты с 18 часов до полуночи, вход – платный.