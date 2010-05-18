Пять тагильских музеев смогли бесплатно посетить сегодня все желающие
18 мая 2010, 16:07ОбществоArtem
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Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. В этот день тагильчане смогли бесплатно посетить пять музеев.
Это музей природы, музей быта и ремесел, музей истории подносного промысла, музей истории техники «Дом Черепановых» и музей Бондина, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила. А 21 мая, напомню, Нижнетагильский музей изобразительных искусств впервые проведет «Ночь в музее». Тагильчане смогут насладиться шедеврами русской живописи XVIII-начала ХХ веков, а также необычными акциями художников. 21-го мая двери музея искусств будут распахнуты с 18 часов до полуночи, вход – платный.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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