Работы Екатерины Рождественской можно увидеть в г .Нижний Тагил

Как рассказала зам. директора по науке музея искусств Елена Ильина, тагильчане смогут увидеть 77 российских знаменитостей в образах героев произведений искусства. Сама Екатерина Рождественская не смогла приехать на открытие персональной выставки, но надеется, что тагильчане оценят ее творчество – отметила Елена Ильина. Два года назад фотохудожница уже привозила свои работы в Нижний Тагил, и работники музея надеются, что это не последняя выставка Рождественской в нашем городе.