Работы Екатерины Рождественской можно увидеть в г .Нижний Тагил
18 мая 2010, 16:02ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Выставка работ фотохудожницы Екатерины Рождественской «Мужчина и женщина» открылась сегодня в нижнетагильском музее изобразительных искусств.
Как рассказала зам. директора по науке музея искусств Елена Ильина, тагильчане смогут увидеть 77 российских знаменитостей в образах героев произведений искусства. Сама Екатерина Рождественская не смогла приехать на открытие персональной выставки, но надеется, что тагильчане оценят ее творчество – отметила Елена Ильина. Два года назад фотохудожница уже привозила свои работы в Нижний Тагил, и работники музея надеются, что это не последняя выставка Рождественской в нашем городе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей