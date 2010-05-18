Собрать первоклассника в школу в этом году в г. Нижний Тагил будет дешевле

Эта дисконтка должна помочь тагильчанам, дети которых в этом году отправятся в первый класс, закупить к школе всё необходимое со скидкой. Проект карты сейчас разрабатывают в городском управлении социальных программ и семейной политики. По данным управления образования, в сентябре за парты сядут 3,5 тысячи первоклашек. С июня, когда родители будут подавать документы в школы, им выдадут направления на получение пластиковой карточки-дисконтки, рассказала заместитель начальника управления социальных программ и семейной политики Вера Шабунина. Таким образом, социальную карту получит каждая семья, где есть ребёнок-первоклассник. Сейчас заключаются договоры о предоставлении скидок по «карте первоклассника» с предприятиями торговли, продающими всё, что нужно для школы. Планируется, что скидка будет составлять от семи до пятнадцати процентов.