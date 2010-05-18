Строительный бум диктует моду на экзотику

– Среди горожан есть потребность в террасной доске, мы уже не раз получали запросы по этому товару, – рассказывает Ирина Маляр руководитель службы поставок ТК Агора. – Доска выполнена из сортов древесины, устойчивых к природным воздействиям (сырость, грибок, прямой солнечный свет), поэтомуее можно использовать для оформления открытых пространств вокруг коттеджа, собственно, террас, помещений с большой влажностью, вокруг бассейнов. Доска не требует особого ухода и сможет служить вам десятилетиями.

ТК Агора закупила линейку товаров компании Vetedy: это продукты Премиум-класса, произведенные из экзотических сортов деревьев (африканские тик, падук и афромозия, индонезийский мербау, американский ипе). Выбор экзотов неслучаен, в отличие от отечественной лиственницы, из которой также делается террасная доска, «иностранцы» имеют разнообразную расцветку. Это существенно расширяет их дизайнерский потенциал. Кроме того, для укрепления экзотов, по большей части, используют их собственный сок, что снимает вопрос о применении токсичных лаков и их возможных испарениях.

Кроме того продукция компании Vetedy отличается удобством крепления без видимых винтов и заглушек, что создает впечатление цельного покрытия. Крепления выполнены из композиционных материалов, что гарантирует долговечность. Этот же производитель выпускает специальные продукты, которые могут поддерживать поверхность в идеальном состоянии годами, достаточно лишь нанести лак или пропитку раз в три-четыре года.– Террасная доска появится пока только в Екатеринбурге, именно здесь наблюдается спрос, который наша компания может покрыть, – рассказывает Ирина Маляр. –Планируется, что работать будем под конкретный заказ.