Участникам программы софинансирования пенсий удвоили взносы
18 мая 2010, 15:23ОбществоArtem
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Пенсионный фонд России завершил разнесение бюджетных средств.
В Свердловской области участники программы, сделавшие взносы в фонд своей будущей пенсии в 2009 году, получили от государства 78 миллионов рублей. На сегодня в программе софинансирования пенсии участвуют 2,5 миллиона россиян, из них 5 тысяч 634 жителя Нижнего Тагила и Пригорода. Сумма платежей тагильчан - участников программы за первые месяцы года составила около миллиона рублей, отмечает пресс-служба управления Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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