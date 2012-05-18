Автобус с иностранными туристами вспыхнул на трассе в Свердловской области

На место происшествия отправились сотрудники ДПС и пожарные. Однако водителю автобуса удалось справиться с пожаром еще до их приезда, ему помогли проезжавшие мимо автолюбители. Как было установлено, очаг возгорания находился в моторном отсеке. Водитель открыл двери, и все туристы – граждане Индии и Пакистана – успели выбраться. Никто из них не пострадал. Туристов разместили в кафе неподалеку от места ДТП. Там они провели ночь, а утром прибыл другой автобус, на котором они смогли продолжить путь в Екатеринбург.