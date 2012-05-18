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Энергию в Нижнем Тагиле «сберегают» - программа реализуется
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Энергию в Нижнем Тагиле «сберегают» - программа реализуется

18 мая 2012, 11:11Общество
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