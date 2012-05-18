Энергию в Нижнем Тагиле «сберегают» - программа реализуется

Отчетпредставили Алексей Рыбин, начальник отдела топливно-энергетического хозяйстваи энергосбережения Администрации города, и Татьяна Жеребцова, начальникуправления по ЖКХ. По их словам, в рамках программы была проанализированаэнергетика 34-х бюджетных учреждений. Результаты весьма положительные -практически до 100% доведено количество поставленных счетчиков на воду иэлектричество. В том числе продолжалась установка общедомовых приборов учета вжилом фонде, осуществлялся перевод общественного транспорта на газ.

Мероприятияпо жилому фонду осуществлялись за счет жильцов. Хотя рассчитывали, что в 2011году тагильчане потратят 213 млн рублей, реальный результат составил лишь 87,7млн рублей.

Глава городаВалентина Исаева отметила, что программа действует первый год, мероприятияосуществляются, но не такими темпами, на которые рассчитывали. По мнению мэра,необходимо вовремя корректировать планы и добиваться стопроцентного исполнениянамеченного.