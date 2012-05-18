ГИБДД пустила скутеры на выделенные полосы

Это регламентировано четко в правилах и на выделенных полосах не является исключением», - заявил Кузин. От также добавил, что скутеры не создают помех движению общественного транспорта из-за своего небольшого размера. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который обязывает владельцев скутеров и мопедов получать права. Депутаты также предлагают повысить необходимый для управления мотоциклом возраст с 16 до 18 лет. В свою очередь, президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев предложил закрыть скутерам доступ на скоростные магистрали, а также ввести для их водителей обязательную защитную экипировку. Власти Москвы ввели выделенные полосы для общественного транспорта в 2009 году. Сначала проезд автомобилей по ним был полностью запрещен, однако с апреля 2012 года на эти полосы было разрешено выезжать по выходным дням. В другое время выезд на автобусную полосу карается штрафом в 300 рублей. С 1 июля он увеличится в десять раз. Кроме того, в соответствии с новым законом о такси на выделенные полосы могут также выезжать такси. Однако только в том случае, если при въезде на полосу общественного транспорта не висит знак знак «Кирпич». Такие знаки установлены на всех выделенных полосах в Москве.