ГИБДД пустила скутеры на выделенные полосы
Скутеры и мопеды обязаны двигаться по крайней правой полосе даже в случае, если ряд выделен для общественного транспорта. Это заявление сделал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин, его слова передает «РИА Новости». «Они (водители скутеров) так же должны двигаться по крайней правой полосе.
Это регламентировано четко в правилах и на выделенных полосах не является исключением», - заявил Кузин. От также добавил, что скутеры не создают помех движению общественного транспорта из-за своего небольшого размера. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который обязывает владельцев скутеров и мопедов получать права. Депутаты также предлагают повысить необходимый для управления мотоциклом возраст с 16 до 18 лет. В свою очередь, президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев предложил закрыть скутерам доступ на скоростные магистрали, а также ввести для их водителей обязательную защитную экипировку. Власти Москвы ввели выделенные полосы для общественного транспорта в 2009 году. Сначала проезд автомобилей по ним был полностью запрещен, однако с апреля 2012 года на эти полосы было разрешено выезжать по выходным дням. В другое время выезд на автобусную полосу карается штрафом в 300 рублей. С 1 июля он увеличится в десять раз. Кроме того, в соответствии с новым законом о такси на выделенные полосы могут также выезжать такси. Однако только в том случае, если при въезде на полосу общественного транспорта не висит знак знак «Кирпич». Такие знаки установлены на всех выделенных полосах в Москве.
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