Горячей воды в городе нет из-за гидравлических испытаний – Администрация города
18 мая 2012, 11:26Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчане крайне обеспокоены отсутствием горячей воды в домах. Буквально на днях выяснилось, что воду все-таки отключили из-за астрономических долгов города, в результате которых «Уралсевергаз» не может осуществлять подачу газа на водонагревательные котельные города. Попросту нет средств закупить газ. Однако директор МУП «Тагилэнерго» Павел Юсим комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом:
Далее впресс-службе Администрации города сообщается, что до конца этой неделигидравлические испытания будут завершены в зоне НТМК, а полностью опрессовкизакончат до 29 мая.
Павел Юсимтакже добавляет, что к 4-му числу следующего месяца все работы будут завершены,и вода появится в домах горожан.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей