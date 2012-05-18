Кладбища города будут территориально расширены

Сейчас угорода есть 6 общественных кладбищ и 5 мемориалов с останками погибших воинов.По словам Анатолия Чусовитина, председателя комитета по городскому хозяйству,на содержание мест захоронения в 2011 году из местного бюджета было израсходовано9,4 млн рублей, в 2012 году сумма увеличена почти до 12 млн рублей. Деньги идутна содержание дорог, уборку снега и мусора, скос травы.

Волнителендля тагильчан вопрос с местами на кладбищах. На 100% заполнены места захороненияв районе Пихтовых гор и Висимском, на 98% занята площадь кладбища возле поселкаСтаратель и на 95% около поселка Рудник.

На заседаниибыло принято решение увеличить на 8 га территорию кладбища около Рудника. Стоитотметить, что уже ведутся захоронения на Центральном кладбище, куда былодополнительно выделено 13, 95 га.