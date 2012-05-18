Land Rover привезёт концепт кабриолета на базе Range Rover Evoque
18 мая 2012, 09:11ОбществоРОман БОТов
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Британская автомобильная компания Land Rover представила интернет-публике снимки своего концептуального кабриолета, созданного на базе кроссовера Range Rover Evoque. Руководство британской марки заявило, что компания всерьез задумывается над запуском этого концепта в серийное производство. Маркетологи компании будут оценивать реакцию посетителей автосалона на данный концептуальный кабриолет.
Таким образом, британцы хотят войти в сегмент премиальных открытых кроссоверов. Британцы так же заявили, что окончательное решение будет принято в скором времени, после выставки. Если руководство компании решится на выпуск Range Rover Evoque Convertible, то автомобиль появится через пару лет. По предварительной информации, такой автомобиль будет стоить на 11-14% дороже закрытой версии Evoque. Предположительная базовая стоимость автомобиля составит до 31 тысячи фунтов стерлингов.
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