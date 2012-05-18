Land Rover привезёт концепт кабриолета на базе Range Rover Evoque

Таким образом, британцы хотят войти в сегмент премиальных открытых кроссоверов. Британцы так же заявили, что окончательное решение будет принято в скором времени, после выставки. Если руководство компании решится на выпуск Range Rover Evoque Convertible, то автомобиль появится через пару лет. По предварительной информации, такой автомобиль будет стоить на 11-14% дороже закрытой версии Evoque. Предположительная базовая стоимость автомобиля составит до 31 тысячи фунтов стерлингов.