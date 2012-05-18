На российских дорогах стали чаще гибнуть люди

Также увеличилось число детей, пострадавших в ДТП. «Всего в 2011 году в России произошло 199 589 тысяч ДТП (прирост 0,1%), в них погибло 27 849 человек (прирост составил 4,8%)», - цитирует РИА Новости заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимира Кузина. «В 2011 году ДТП с участием велосипедов и водителей мопедов произошло 7844, это 3,9% от количества всех ДТП. Если в период с 2008 по 2011 год цифра по количеству ДТП с участием велосипедистов остается стабильной - 2,7%, то с участием мопедов цифры растут», - отметил он.