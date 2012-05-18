На Уралвагонзаводе выбрали лучшую молодую семью (ФОТО)

В завершающий этап фестиваля вышливосемь семей заводчан. Для этого они преодолели двухмесячный конкурсный марафон, демонстрируясвои умения, сноровку,сплоченность и уникальность в дополнительных состязаниях – фотопрезентации и спортивно-туристическом соревновании на загородной базе. А способность к рукоделию – при подготовке поделок к выставке «Подарок юбиляру».

Финал фестиваля стал большим и красочным шоу, где раскрылись все таланты участников. Весёлые танцы, чудеса гимнастики,стихи и песни собственного сочинения стали визитными карточками заводчан. Победитель в этом разноцветном и веселом мероприятии определился лишь в заключительном творческом конкурсе, в ходе которогоконкурсанты рассказывали о своих семейных традициях.Зрители занялись правильным шопингом с семьёй Гурышевых, окунулись в романтику 8 марта с семьёй Болотовых, погуляли на празднике Ивана Купала вместе с Вагановыми, встретили Новый год весной вместе с семьёй Закржевских, весело посидели за гостеприимным чайным столом Зориных, отметили день рождения семьи Летягиных зажигательным восточным танцем, попарились в целебной бане вместе с семьей Коваленко и напоследок повеселились на широкой масленице с семьей Горловых.

Фото с официального сайта Уралвагонзавода.

Самой музыкальной, танцевальной, оригинальной и дружной семьёй стали Вагановы. Запоминающийся русский народный танец, яркие костюмы, прыжки через импровизированный костёр – их творческая постановка не оставила равнодушными никого. Оба родителя Вагановы работают на Уралвагонзаводе. Глава семейства Евгений слесарь-сборщик цеха вагонных тележек, мама Наталья - лаборант цеха теплоэлектроцентрали. В семье растут двое детей – Данил и Екатерина. Они успешно занимаются бальными танцами.

За неутомимость, творческий и веселый подход в качестве приза за победу Вагановы получили холодильник. Коваленко заняли второе место и выиграли стиральную машину, а семье Летягиных за третье место вручили микроволновую печь. Остальные участники фестиваля увезли домой пароварки, а каждый ребенок - мягкую игрушку.