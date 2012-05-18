Новое поколение Volvo XC90 появится в 2014 году

Напомним, что китайский автопроизводитель Geely является владельцем бренда Volvo, а потому может использовать шведские технологии для собственных моделей. Что и планируется сделать в случае с XC90. Как сообщает портал Chine Car Times, Volvo передала платформу XC90 китайцам перед грядущей сменой поколений. Geely планирует использовать платформу для создания нового бренда в Китая в ценовом сегменте выше среднего. Аналог XC90 станет ключевой моделью новой марки. Но неизвестно, сделают ли китайцы полностью новых автомобиль, или это будет тот же XC90, но с другим логотипом. По данным портала, соответствующее соглашение было подписано между компаниями еще 9 марта текущего года. Однако пока остается неясным, будут ли переданы таким же образом другие шведские модели. Внедорожник Volvo XC90 – уже далеко не новый автомобиль, а платформа P2, которая используется с 1999 года, была разработана компанией Ford и используется также для моделей Ford Taurus и Lincoln MKS. Geely продемонстрировала свой первый внедорожник на автосалоне в Пекине ранее в текущем году. Модель GX7 является первым полноприводным автомобилем этой компании. Внедорожник оснащается 1,8-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.