Организаторы поисков пропавшей девушки в Нижнем Тагиле не нуждаются в материальной помощи

Организаторы особо отмечают, что деньги им не нужны. Они напечатали объявления на собственные средства. Под словом «сбор» они подразумевали именно волонтерский сбор, а не сбор материальных средств, отмечает организатор акции Сергей.

Люди! Будьте внимательны! Никаких денежных средств мы не собираем. На поиски Айгун Юнисовой требуются ЛЮДИ. Нужна помощь добровольцев пишет участник акции под ником POSocol в теме форума Tagilcity.ru.

Напомним, 17-летняя Айгун пропала на Вагонке 30 апреля по дороге в школу. Последний раз девушку видели на Ленинградском проспекте.