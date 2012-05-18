Появилось первое фото бюджетного седана Skoda Rapid

В Сети появилось первое фото незакамуфлированного компактного седана Skoda Rapid, опубликованное порталом CarSpyShots. Прототипом этой машины был концепт MissionL, и новинка должна была пойти в серийное производство с минимальными изменениями во внешности. Судя по фото, так оно и есть. Правда, шпионам удалось сделать только снимок кормы. Лицо машины пока остается за кадром. Впрочем, ждать осталось недолго. Автомобиль должен поступить в продажу в Европе в конце текущего года. После этого, в 2013 году, Рапид появится в Китае. Как сообщает Worldcafans, этот автомобиль был замечен в Чехии, примерно в 100 км от завода Skoda, расположенном в Млада Болеславе. Rapid – наша следующая новинка. У нее ключевая роль в рамках нашей стратегии активного роста. Этот автомобиль должен обеспечить хороший спрос на международном рынке, - заявил глава марки Винфрид Фаланд в рамках автосалона в Пекине, когда и было официально обнародовано имя машины. Напомним, что новинка займет место между моделями Fabia и Octavia.