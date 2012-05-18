Сегодня художники фризлайта продемонстрируют свое творчество в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Грандиозную «Ночь музеев» приготовили сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств для своих посетителей. Здесь это мероприятие должно пройти под девизом «Искусство предстанет в ином свете…» и музейщики сделали для этого все.

В эту ночь по европейскому времени должны предстать перед зрителем все самые необычныеи зрелищные современные направления изобразительного искусства, начиная с инсталляции и хепенинга заканчивая боди-артом и фризлайтом. Художники фризлайта продемонстрируют свое творчество в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на Ночи музеев. А композиции боди-арта, разыгрываемые прямо перед зрителем, не оставят равнодушным никого из гостей рассказывает сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств Наталья Широбакина.

«Свет вместо краски!» - таков девиз художников-фризлайтеров. Ввиду элитарности и недоступности соответствующей фотоаппаратуры «рисование светом» было практически неизвестно широкой публике. Но сейчас фризлайт переживает второе рождение.

Объектом же боди-арта в принципе могут выступать рисунки, фото, видео и муляжи тела. Но главный холст мастера боди-арта – это человеческое тело. Тело рассматривается как вещь для манипулирования, повышенный интерес художники проявляют к пограничным экзистенциальным ситуациям.

Наталья рассказывает, что впервые боди-арт был проведен в Нижнем Тагиле музеем в 2007 году. И с тех пор это живое действо стало актуальным. Совмещенное с масками Африки и звуками тамтамов оно даст вам незабываемое эмоциональное впечатление. Истинное, исконное, первородное искусство -мощный заряд для творчества, считают в музее.