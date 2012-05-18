Tata OneCAT : самый дешевый и экологичный автомобиль в мире

Поршни силового агрегата OneCAT будет толкать воздух, подаваемый под давлением из специальных карбоновых баков, интегрированных в шасси автомобиля. Для улучшения эффективности такого двигателя при движении на большие расстояния, воздух перед подачей в цилиндры будет подогреваться специальной горелкой - тем самым разработчики планируют увеличить его давление. При эксплуатации автомобиля в городе, дозаправиться можно будет на специальных станциях, где мощный компрессор закачает необходимое количество воздуха менее чем за три минуты. Или дома, при помощи встроенного компрессора, который питается от бытовой электросети. Напомним, что в начале года Tata представила другой, не менее уникальный автомобиль - Nano, который считается самой дешевой машине в мире. Ее стоимость составляет всего 2500 долларов США.