В Екатеринбурге жильцов обвинили в отсутствии горячей воды
В Екатеринбурге причиной долгов по поставкам газа является задолженность жителей города, не оплативших вовремя коммунальные услуги. Как сообщили 18 мая в пресс-службе мэрии города, общий долг горожан за коммуналку на сегодняшний день превышает 3 млрд. рублей.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Владимир Гейко обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой своевременно оплачивать потребленные коммунальные услуги.
Страдают от отключения все. Пример. Газовики отключают котельную, которая питает 50 домов. Они все остаются без горячей воды, даже те, среди собственников которых нет должников. Например, в домах проживает 5 тысяч человек, из них 100 являются неплательщиками, а страдают все без исключения. Еще один пример. Муниципальные бани перед всеми поставщиками коммунальных услуг не имеют задолженности. Они также подпадают под отключение, потому что запитаны от тех же котельных, что и жилой сектор. Аналогичная ситуация складывается и с другими социально значимыми объектами: больницами и школами резюмировал Гейко.
Напомним, ЗАО «Уралсевергаз» начало отключать Екатеринбург от поставок газа. Причиной для этого стали долги - город должен газовикам 734,9 млн рублей. На первом месте по уровню задолженности находится Нижний Тагил, где также начались отключения газа.