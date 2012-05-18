В Екатеринбурге жильцов обвинили в отсутствии горячей воды

Страдают от отключения все. Пример. Газовики отключают котельную, которая питает 50 домов. Они все остаются без горячей воды, даже те, среди собственников которых нет должников. Например, в домах проживает 5 тысяч человек, из них 100 являются неплательщиками, а страдают все без исключения. Еще один пример. Муниципальные бани перед всеми поставщиками коммунальных услуг не имеют задолженности. Они также подпадают под отключение, потому что запитаны от тех же котельных, что и жилой сектор. Аналогичная ситуация складывается и с другими социально значимыми объектами: больницами и школами резюмировал Гейко.