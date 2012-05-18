В Нижнем Тагиле пройдет флешмоб. Более 50 человек начнут танцевать одновременно

Организатор акции Светлана Яковлева рассказывает, что на репетициях было около 50-ти человек. Для тех, кто узнал о предстоящем событии только сейчас, но очень хочет поучаствовать, делают исключение. Потенциальные участники должны будут прийти на генеральную репетицию и изучить движения.

Организаторы долго думали, говорить ли о времени проведения события. Вообще флешмоб должен иметь характер неожиданности, говорит Светлана. С другой стороны, организаторам хотелось, чтобы танец увидели как можно больше людей. Да и сами люди начали обращаться к организаторам и настоятельно просить, чтобы те сообщили время проведения.

После долгих раздумий было решено открыть тайну: действо состоится около 15:00. Все желающие посмотреть на флешмоб или попританцовывать вместе в его участниками, а также пофоткать необычное событие, должны будут прогуливать в парке Бондина в районе трех.