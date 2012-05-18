Загрязняющие воздух вещества опять не рассеиваются. Предупреждение первой степени опасности
18 мая 2012, 12:26ОбществоЕвгения
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Пришедший на Урал антициклон создал сухую, безветренную погоду. Это способствует скоплению вредных выбросов транспорта и предприятий в приземном слое воздуха промышленных городов. Синоптики Свердловского Гидрометцентра объявили предупреждение первой степени опасности об условиях погоды, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ.
Оно действует на всей территории Свердловской области. Но акцент синоптики делают на Нижнем Тагиле и Первоуральске. Предупреждение действует с 18 часов 17 мая до 20 часов 20 мая. На это время предприятия должны снизить выбросы в атмосферу.
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