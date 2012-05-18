Загрязняющие воздух вещества опять не рассеиваются. Предупреждение первой степени опасности

Оно действует на всей территории Свердловской области. Но акцент синоптики делают на Нижнем Тагиле и Первоуральске. Предупреждение действует с 18 часов 17 мая до 20 часов 20 мая. На это время предприятия должны снизить выбросы в атмосферу.