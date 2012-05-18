Завтра в Нижнем Тагиле состоится автопробег. Кто выступит на митинге на Театральной площади?

В организации масштабного события примут участие все связанные с дорогами и движением автотранспорта городские службы, рассказывает председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Обеспечивать общественный порядок и безопасность участников мероприятия будут полицейские и испекторы ГИБДД. В месте проведения митинга могут возникнуть проблемы с парковкой, и организаторы просят тех участников митинга, кто не поедет в автопробеге, по возможности, добраться на общественном транспорте.

Блюстители порядка на дороге устроят небольшой рейд в месте проведения митинга и проверят все автомобили на наличие тонировки. Кроме того, они проконтролируют соблюдение правил дорожного движения всеми участниками автопробега. Никита предупреждает участников: они должны быть внимательны и благоразумны, чтобы не превратить мероприятие, направленное на улучшения дорожной ситуации, в ее реальное ухудшение.

Из официальных лиц в митинге примут участие представители администрации и полиции. Так, среди утвержденных участников мероприятия – заместитель главы города по по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Вячеслав Данилов, председатель Городской думы Александр Маслов, заместитель министра транспорта Свердловской области Александр Сидоренко, представители дорожных организаций и, возможно, депутаты Городской думы. Ну, и, конечно, свое слово скажет и представитель движения-организатора митинга Никита Чапурин.

Никита рассказывает, что к организации мероприятия привлечена масса людей. Событие приобретает масштабы, несоизмеримые с прошлогодними. Участвовать в автопробеге смогут владельцы любых автомобилей. Конечно, приветствуется участие необычных машин, выделяющихся в толпе. Например, приехав на porsche cayman, вы не останетесь незамеченным! Общественное движение «Тагил без ям» приглашает добровольцев к помощи в организации мероприятия. Для этого они могут подойти завтра к организаторам, людям с зелеными бейджиками.