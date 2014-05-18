Кредитный рейтинг "ОКБ"
«Кредитный рейтинг» - это сервис, который позволяет оценить кредитоспособность физического лица без получения его кредитной истории.
«Кредитный рейтинг» - это сервис, который позволяет оценить кредитоспособность физического лица без получения его кредитной истории. Кроме этого «Кредитный рейтинг» оценивает шансы физ. лица на получение желаемой суммы в банках-партнерах. Кредитный рейтинг аналог скоринга - системы быстрой оценки заемщика банками по имеющимся на него информации. Из отчета по запросу кредитного рейтинга БКИ «ОКБ» вы узнаете:
Количество активных счетов.
Количество кредитных карт с утилизацией более 50%.
Худший платежный статус за 12 мес.
Наихудший текущий платежный статус.
Наихудший исторический платежный статус.
Время от последней просрочки по всем счетам.
Время после последней 90+ просрочки по всем счетам.
Количество запросов за последние 6 месяцев.
Количество открытых счетов за последние 3 месяца.
Поставщик информации
Бюро кредитных историй «Объединенное кредитное бюро» (до 2011 года – «Экспириан-Интерфакс») входит в тройку крупнейших российских бюро. Банка, другим кредитным организация, а также брокерам ОКБ помогает снижать риски, повышать эффективность принятия решений в сфере кредитования, бороться с мошенничеством. Частным лицам «ОКБ» открывает доступ к их кредитным историям.
Обладая базой данных из 60 млн кредитных историй, «ОКБ» является самым быстрорастущим кредитным бюро в России. Основной поставщик кредитной информации бюро – крупнейший банк страны «Сбербанк». Это означает, что любой, кто хоть раз обращался в Сбербанк за кредитом или получал там заем, имеет кредитную историю в ОКБ.
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