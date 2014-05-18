Кредитный рейтинг "ОКБ"

«Кредитный рейтинг» - это сервис, который позволяет оценить кредитоспособность физического лица без получения его кредитной истории. Кроме этого «Кредитный рейтинг» оценивает шансы физ. лица на получение желаемой суммы в банках-партнерах. Кредитный рейтинг аналог скоринга - системы быстрой оценки заемщика банками по имеющимся на него информации. Из отчета по запросу кредитного рейтинга БКИ «ОКБ» вы узнаете:

Количество активных счетов.

Количество кредитных карт с утилизацией более 50%.

Худший платежный статус за 12 мес.

Наихудший текущий платежный статус.

Наихудший исторический платежный статус.

Время от последней просрочки по всем счетам.

Время после последней 90+ просрочки по всем счетам.

Количество запросов за последние 6 месяцев.

Количество открытых счетов за последние 3 месяца.

Поставщик информации

Бюро кредитных историй «Объединенное кредитное бюро» (до 2011 года – «Экспириан-Интерфакс») входит в тройку крупнейших российских бюро. Банка, другим кредитным организация, а также брокерам ОКБ помогает снижать риски, повышать эффективность принятия решений в сфере кредитования, бороться с мошенничеством. Частным лицам «ОКБ» открывает доступ к их кредитным историям.

Обладая базой данных из 60 млн кредитных историй, «ОКБ» является самым быстрорастущим кредитным бюро в России. Основной поставщик кредитной информации бюро – крупнейший банк страны «Сбербанк». Это означает, что любой, кто хоть раз обращался в Сбербанк за кредитом или получал там заем, имеет кредитную историю в ОКБ.