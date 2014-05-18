Музеи Нижнего Тагила, с профессиональным праздником!

Сегодня завершилась самая масштабная акция – «Ночь музеев». Ежегодно музеи по всему миру организуют интереснейшие мероприятия, собирающие горожан. На славу постарались Нижнетагильский музей изобразительный искусств и все 10 музеев, входящих в состав музея-заповедника. Напомним, последний объект присоединился к ним совсем недавно – Демидовская дача была реконструирована, и сейчас ее двери открыты абсолютно для всех.

Кроме того, в Международный день музеев важно вспомнить об одном из самых значимых событий для Нижнетагильского музея изобразительных искусств, произошедшего в конце 2013 года.

В декабре директор музея Марина Владимировна Агеева стала лауреатом престижной премии Благотворительного Фонда им. П.М. Третьякова «За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству». При присуждении премии особо подчеркивалось то, что Марина Владимировна стала инициатором участия Нижнетагильского музея изобразительных искусств (одного из первых!) в проекте Третьяковской галереи «Золотая карта России», открывшим для специалистов и широкой публики имена забытых московских художников.

Мало кому известно, но покупая горячие туры в Израиль, люди покупают не только теплое море и жаркое солнце, но и возможность посетить едва ли не древнейшие города мира. К примеру, по количеству музеев на душу населения Израиль находится на первом месте в мире, а исторических памятников там больше, чем в Египте или Греции. Человеку, который интересуется историей и культурой наверняка придется по вкусу возможность побывать в библейских местах, а рядовому туристу - искупаться в Мертвом Море.