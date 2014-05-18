По километру за царя: свердловские зэки пробегут марафон в честь Николая II
18 мая 2014, 10:40ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Царский» марафон пройдет в 4 уральских колониях в воскресенье, 18 мая.
В марафоне примут участие заключенные четырех уральских колоний: №10 строгого режима; №2 общего режима; детской колонии в Кировграде и женской колонии в Нижнем Тагиле, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Дистанция марафона составит 42 км 195 м, но, поскольку бегать предстоит исключительно по территории колоний, то в марафоне примут участие 42 человека, каждый пробежит по одному километру.
Марафон в честь императора Николая II устраивается уже не первый раз: как объясняют в Епархии, это связано с тем, что царь любил заниматься спортом, а однажды, будучи в Крыму, переоделся в форму простого солдата и совершил многокилометровый забег.
© 66.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей