По километру за царя: свердловские зэки пробегут марафон в честь Николая II

В марафоне примут участие заключенные четырех уральских колоний: №10 строгого режима; №2 общего режима; детской колонии в Кировграде и женской колонии в Нижнем Тагиле, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Дистанция марафона составит 42 км 195 м, но, поскольку бегать предстоит исключительно по территории колоний, то в марафоне примут участие 42 человека, каждый пробежит по одному километру.

Марафон в честь императора Николая II устраивается уже не первый раз: как объясняют в Епархии, это связано с тем, что царь любил заниматься спортом, а однажды, будучи в Крыму, переоделся в форму простого солдата и совершил многокилометровый забег.