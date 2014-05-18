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По километру за царя: свердловские зэки пробегут марафон в честь Николая II
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По километру за царя: свердловские зэки пробегут марафон в честь Николая II

18 мая 2014, 10:40ОбществоЕвгения
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