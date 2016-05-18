На ГГМ открылась школа пешехода для юных тагильчан (ФОТО)

Школа пешеходов отрылась в библиотеке №5. Лозунг новоиспеченного учебного центра: «Правила движения достойны уважения». Первыми учениками школы стали малыши из детского сада №172.

В игре «Вопрос – ответ» дошколята повторили основные правила, а закрепить знания помогла игра «Это я, это я, это все мои друзья». Но доступнее всего о ПДД ребятам рассказали любимые герои известного мультфильма «Смешарики».

Также, школа пешехода посетила учащихся начальных классов школы №80. Ребята отгадывали загадки, решали задачи, читали журналы и книги о правилах поведения на дорогах и смотрели познавательные мультфильмы.

Тем самым, в преддверие длинных каникул дети закрепили свои знания о ПДД. Ведь, по словам педагогов, это – залог безопасности на улице.