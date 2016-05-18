На ГГМ открылась школа пешехода для юных тагильчан (ФОТО)
Чтобы снизить в городе количество ДТП с участием детей, юным пешеходам будут рассказывать о правилах дорожного движения, а также учить их быть внимательными на дорогах.
Школа пешеходов отрылась в библиотеке №5. Лозунг новоиспеченного учебного центра: «Правила движения достойны уважения». Первыми учениками школы стали малыши из детского сада №172.
В игре «Вопрос – ответ» дошколята повторили основные правила, а закрепить знания помогла игра «Это я, это я, это все мои друзья». Но доступнее всего о ПДД ребятам рассказали любимые герои известного мультфильма «Смешарики».
Также, школа пешехода посетила учащихся начальных классов школы №80. Ребята отгадывали загадки, решали задачи, читали журналы и книги о правилах поведения на дорогах и смотрели познавательные мультфильмы.
Тем самым, в преддверие длинных каникул дети закрепили свои знания о ПДД. Ведь, по словам педагогов, это – залог безопасности на улице.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru